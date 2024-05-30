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Göztepe, ayrılan oyuncularına teşekkür etti

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Süper Lig'e çıkan Göztepe, sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile kiralık sözleşmeleri tamamlanarak kulüplerine dönen Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür etti.

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe; sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile, kiralık sözleşmeleri tamamlanarak kulüplerine dönen Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmayı başaran Göztepe'de takımdan ayrılan oyuncular belli olmaya devam ediyor. Daha önce Atınç Nukan ve Celil Yüksel ile yollarının ayıran sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Fıratcan Üzüm, Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a da veda etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-24 sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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