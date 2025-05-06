Göztepe, Atakaş Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına hızla başladı. Takım, Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışmasının ardından dar alanda oyun pratici yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.
Futbolcular, idmanın ikinci bölümünde dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor