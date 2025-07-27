Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Yenerek Hazırlık Maçında Galip Geldi

Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 Yenerek Hazırlık Maçında Galip Geldi
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Süper Lig'e iddialı hazırlanan Göztepe, özel maçta Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Brezilyalı golcü Janderson'un 12. dakikada attığı golle galip gelen Göztepe, yeni transferleriyle seyircilerin karşısına çıktı.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonuna iddialı hazırlanan Göztepe, taraftarıyla buluştuğu özel maçta Antalyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Göztepe yeni transferi, Brezilyalı golcü Janderson'un 12'nci dakikada kaydettiği golle Antalyaspor karşısında galip geldi. İzmir ekibinin yeni oyuncuları Arda Okan, Godoi, Cherni, Rhaldney, Janderson, Sabra ve Olaitan da ilk kez seyirciyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Göztepe yaz döneminde oynadığı özel maçlarda ilk olarak Slovenya'da CSKA 1948 takımı ile karşı karşıya geldi. Göz-Göz, Bulgar rakibine 2-1 yenilirken, ikinci müsabakada Hırvatistan'dan Rijeka'yı 1-0 yendi. Göztepe, üçüncü karşılaşmasında Ukrayna temsilcisi FC Kryvbas karışında 2-1 galip gelirken, Hırvat Vukovar'la da 2-2 berabere kaldı. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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