Göztepe, Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti

Göztepe, 1. Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, taraftarını mest etti. Dış sahada ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle gol dahi yemeden oynadı.

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe, Süper Lig yolunda çıkışını sürdürdü. Üst üste gol yemeden 5'inci galibiyetini alan Göz-Göz, 20 puan ve averajla 2'nci sıraya kadar yükseldi. Son 7 maçında ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar taraftarını mest etti. Bu periyotta sadece evinde Bandırmaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Altay, Manisa FK, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, Boluspor'u 2-0 ve Şanlıurfaspor'u da 3-0 yendi. Göztepe bu sezon deplasmanlarda ise adeta rakiplerine kök söktürdü.

Dış sahada 5'inci maçını oynayan Göztepe 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak gol dahi yemedi. Göztepe Ümraniyespor'la İstanbul'da golsüz berabere kalıp Altay, Manisa FK, Boluspor ve Keçiörengücü maçlarını kayıpsız geçti. Göztepe gurbette 13 puan toplayıp en iyi performansı gösteren takım unvanını aldı. Teknik Direktör Radomir Kokovic takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Hırvat teknik adam, "10'uncu haftaya geldik. Deplasmanlarda gol yemeyen bir takımız. Ben bununla övünüyorum. Kuvvetimizin ve inancımızın eserini görüyoruz" dedi.

Oyuncuların arma için her şeylerini ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Kokovic, "Bu takımda herkes fedakarlık yapmaya hazır. Haftanın her günü oyuncularımız çalışmalarını sürdürüyor. Çok güçlü bir antrenman kültürümüz var. Bunu sürekli olarak geliştiriyoruz. Daha da iyi olacağız. Taraftarımız da Ankara'da bizi yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım biz de takım olarak taraftarımızı gururlandırmışızdır" diye konuştu.