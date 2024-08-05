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Göztepe, Altınordu'nun genç oyuncusu Sami Satılmış'ı takibe aldı

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin takibe aldığı öğrenildi. Sami, Altınordu formasıyla 1'inci Lig'de 32, 2'nci Lig'de 35 karşılaşmaya çıktı ve toplamda 6 kez milli oldu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin takibe aldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişip son 3 sezondur düzenli olarak A takımda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu konusunda Göztepeli kurmayların nabız yokladığı belirtildi.

Altınordu formasıyla 1'inci Lig'de 32, 2'nci Lig'de 35 karşılaşmaya çıkan Sami her iki ligde de 3'er gol kaydetti. Henüz 16 yaşındayken 2020'de profesyonel olup kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç krampon 6 kez U19, 7 kez de U18 olmak üzere toplam 13 kez milli oldu. Sami ile ilgilenen başka Süper Lig takımları da olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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