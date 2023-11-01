Göztepe-Altay derbisinde sahaya atlayan kişiye vuran polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı

İZMİR'de Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbide, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner bayrağı direğiyle vuran Mehmet Nihat A.'nın sahaya atlamasında ihmalleri olabileceği gerekçesiyle 4 polis memuru hakkında İzmir Valiliği tarafından soruşturma izni verilirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

1'inci Lig'in 15'inci haftasında Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım 2022'de oynanan karşılaşmada Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat A., korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu ve maç tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her iki ekibi de hükmen mağlup saydı. Çıkan olayların ardından Mehmet Nihat A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Nihat A., geçen şubat ayında tahliye edildi. Hazırlanan iddianameyi inceleyen İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi ve dosyayı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin de karşı görevsizlik kararı vermesi üzerine bu kez dosya bir üst mahkeme konumunda bulunan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi gitti. İncelemeler sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

VALİLİKTEN SORUŞTURMA İZNİ

Öte yandan, yargılamanın kasten yaralama suçundan yapılmasına karar verildi. Yargılama süreci devam ederken, olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan incelemede Mehmet Nihat A.'nın sahaya atlamasının engellenmesinde ihmali olabileceği düşünülen polis memurları G.İ., R.D., F.K. ve E.K. hakkında soruşturma izni verildi. İznin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.