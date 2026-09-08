Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.
İdmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, çalışmayı dar alanda oyunla tamamladı.
Kaynak: AA