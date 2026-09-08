Haberler

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.

İdmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, çalışmayı dar alanda oyunla tamamladı.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı

İşin sonunun böyle biteceği belliydi
İç çamaşırından silahı çıkardı! 'Kocanın selamı var' deyip kurşun yağdırdı

İç çamaşırından çıkarıp kabusu yaşattı: Kocanın selamı var
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem için düğmeye basıldı
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım'a TFF'den şok