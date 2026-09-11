Haberler

Göztepe, Alanyaspor maçına hazır

Göztepe, Alanyaspor maçına hazır
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

İdmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.

İzmir temsilcisi, bugün özel uçuşla Alanya'ya giderek kampa girecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Sundberg, Godoi ile Furkan Bayır'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ligde ilk 4 haftada 1 puan toplayabilen İzmir ekibi, Alanya deplasmanında bu sezonki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çıkışına bir yorum da Dervişoğlu'ndan

Erdoğan'ın "seçim" çıkışı muhalefeti karıştırdı! Bir yorum da ondan
73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! Dünyaca ünlü markalara kumaş üretiyordu

73 yıllık tekstil devi üretimi durduruyor! 12 Ekim'de kepenk iniyor

Gelin Evi'nde böyle villa görülmedi! 7+2 odalı evin içinde yok yok

Gelin Evi'nde böyle ev görülmedi! 7+2 oda, 5 banyo, havuz, hamam...

İsmail Kartal tarihe geçerek veda etti

Tarihe geçerek veda etti
Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

Hastanede tedavi görüyordu, ünlü şarkıcı entübe edildi
İstanbul'da hafta sonu planı yapanlar dikkat! Hava durumu için kritik uyarı geldi

İstanbul'da hava tersine dönüyor! Yağmur günlerce devam edecek