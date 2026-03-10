Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, antrenmanlarına teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam etti. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise savunma-hücum varyasyonları gerçekleştirdi.
Göztepe, 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör