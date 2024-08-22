Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumunda oynanacak zorlu müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 3. hafta mücadelesinde Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadyumunda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Göztepe 2 puanla 11. sırada yer alırken, ev sahibi Alanyaspor ise 1 puanla 15. basamakta bulunuyor. İki takım da bu müsabakayla birlikte bu sezonki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bu zorlu karşılaşmayı Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Altan ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

Göztepe'de sakatlığı bulunan kaleci Arda'nın orta saha oyuncusu Matsuki Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların dün İzmir'e getirdiği Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in ise belgelerinin yetişmesi halinde Akdeniz ekibine karşı kaleyi koruması bekleniyor.

Alanyaspor ve Göztepe arasında oynanan son 5 maçta iki takım birer kez kazanırken 3 maçta beraberlikle sonuçlandı. - İZMİR