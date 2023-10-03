Göztepe, Adanaspor'u mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu

Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'u 1-0 mağlup eden 1'inci Lig ekibi Göztepe, zirve yarışına ortak oldu. Ogün'ün ikinci yarıdaki güzel golüyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı ligde son 4 maçta namağlup 10 puan toplayıp Play-Off potasına dayandı. Bu periyotta Altay, Manisa FK ve Adanaspor'u 1-0'lık skorlarla yenen Göztepe, sadece Bandırmaspor'la berabere kaldı.

Göztepe bu sezon ilk kez evinde bir maçı da kazanmayı başarırken, ilk defa galibiyet serisi yakaladı. Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran futbolseverler ise alınan 3 puana rağmen oynanan futbolu beğenmedi. Taraftarlar takım 1-0 önde olmasına rağmen teknik direktör Radomir Kokovic'i istifaya davet etti. Maç bitiminde de Hırvat çalıştırıcıya tepki gösteren tribünler futbolcuları ise kutladı.

KOKOVIC'E TEPKİLER SÜRDÜ

Göztepe'nin galibiyetine rağmen taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Radomir Kokovic istifa çağrılarına cevap vermedi. Taraftara takıma verdikleri destek için teşekkür eden Kokovic, "Stadımızda çok güzel bir atmosfer oluşturan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar hem evimizde hem de deplasmanda sürekli yanımızdalar. Taraftarımızı takdir ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan ediyorum" dedi.

Evlerinde ilk galibiyetlerini aldıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Bizim için psikolojik açıdan zor bir maçtı. Karşılaşmaya iyi başladık. İlk yarı iyi oynadık ve pozisyonlar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. İkinci yarıda da baskımızı sürdürdük ve golü attık" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK BASKI YAŞADIK"

Öne geçtikten sonra panik havası oluştuğunu vurgulayan Kokovic, "Evimizde kazanamanın vermiş olduğu psikolojik baskıyı hissettik. Biz oyunu istediğimiz gibi kontrol altına alamadık. Bazı bireysel hatalar da ortaya çıktı. Son 4 maçta 12 puanın 10'unu aldık. Defansif olarak çok iyiyiz. Ofansif olarak da iyi olmaya başladık. Her geçen gün gelişmek için daha fazla çalışıyoruz. Anahtar oyuncularımızdan bazılarının sakatlıkları devam ediyor. Onların yerini dordurmak zor. Umarım en kısa sürede sakat futbolcularımız takıma geri döner. Onlarla birlikte daha kuvvetli olacağız" yorumunu yaptı.