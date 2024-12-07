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Göztepe, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Juan, Romulo ve Tijanic'in golleriyle öne çıkan Göztepe, rakip takımın tek golünü Abat Aimbetov ile engelledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan Tijanic'in köşe atışında Taha'nın kafayla indirdiği topta yaşanan karambolde Juan topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

59. dakikada Djalma'nın ceza sahasına pasında Tijanic'in şutunda Abdulsamet'ten seken top ağlarla buluştu. 3-0

69. dakikada Nabil Alioui'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lis, topu kornere çeldi.

88. dakikada Adana Demirspor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Abat Aimbetov, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 82), Ogün Bayrak, Victor Hugo (Nazım Sangare dk. 82), Anthony Dennis, David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 63), Juan (Datro Fofana dk. 63, Novatus Miroshi dk. 71), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Koray Günter, İzzet Malak, Doğan Erdoğan, Datro Fofana

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Adana Demirspor: Eren Dönmezer, Jovan Manev, Abdulsamet Burak (Burhan Ersoy dk. 90), Tolga Kalender, Yusuf Sarı (Osman Kaynak dk. 90), Tayfun Aydoğan (Nabil Alioui dk. 46), İzzet Çelik (Abat Aimbetov dk. 57), Maestro, Yusuf Barası (Ozan Demirbağ dk. 85), Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtalan

Yedekler: Vedat Karakuş, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Florent Shehu, Ahmet Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Goller: Juan (dk. 39), Romulo (dk. 42), Tijanic (dk. 59) (Göztepe), Abat Aimbetov (dk. 88) (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 76) (Göztepe)

Sarı kart: Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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