Göztepe, 7 Kasım'da Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlığını sürdürdü

Göztepe, 7 Kasım'da Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Stoilov yönetimindeki antrenmanda savunma-hücum varyasyonları ve şut çalışması yapıldı; sarı-kırmızılılar rakibini 7 Kasım Cumartesi saat 19.00'da konuk edecek.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde savunma-hücum varyasyonları gerçekleştiren takım, ikinci bölümde ise şut çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek.
Kaynak: AA