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Göztepe, 31 Ekim'deki Fenerbahçe deplasmanı hazırlığına Stoilov yönetiminde başladı

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar ilk çalışmasını teknik direktör Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı; hazırlıklar yarın sürecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
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