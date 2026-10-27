Göztepe, 31 Ekim'deki Fenerbahçe deplasmanı hazırlığına Stoilov yönetiminde başladı

Göztepe, 31 Ekim'deki Fenerbahçe deplasmanı hazırlığına Stoilov yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar ilk çalışmasını teknik direktör Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı; hazırlıklar yarın sürecek.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA