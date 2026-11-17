Göztepe, 22 Kasım'da Erzurumspor FK deplasmanına Stoilov yönetiminde hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Göztepe, Trendyol Süper Lig 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılar, günü savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamladı.
Kaynak: AA