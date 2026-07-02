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Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik direktör Stoilov yönetiminde antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ilk bölümünde koşu ve dayanıklılık çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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