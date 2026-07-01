Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ilk antrenmanı yaparak başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Isınma, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapıldı.
Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir