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Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ilk antrenmanı yaparak başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapıldı.

Antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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