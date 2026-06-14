Haberler

Göztepe Spor Kulübü 101. yaşını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101. kuruluş yıl dönümünü Atatürk Anıtı'na çelenk koyma, meşaleli yürüyüş ve havai fişek gösterisiyle kutladı. Kutlamalara şampiyon kadın sutopu takımı ve UEFA Gençlik Ligi'ne katılacak 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101. yaşını kutladı.

Kulübün 101. yılı dolayısıyla gün içinde kulüp yöneticileri, altyapı sporcuları ve antrenörleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Kutlamalar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda devam etti. Güzelyalı sahilinde toplanan taraftarlar sahil boyunu meşalelerle aydınlattı. Denizdeki tekneler de kutlamalara katıldı.

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
Maç çok hızlı başladı! Golün gelmesi an meselesi

Maç çok hızlı başladı! Golün gelmesi an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Galatasaraylı Kewell'dan tepki çeken sözler: Türkler dahil birçok kişiyi susturduk

Eski Galatasaraylı Kewell'dan Türkiye için haddini aşan sözler
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Plajda yanına yaklaşıp tuhaf sorular soran adamı böyle ifşa etti
ABD'de paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı: 12 ölü

Paraşütçüleri taşıyan uçak tarlaya çakıldı! Kurtulan yok
Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü

Helikopterler havada çarpıştı! Ünlü şarkıcı dahil çok sayıda ölü

CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği ismin meclisteki odası boşalıyor
Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

Baklava, döner, cacık derken sıra buna da geldi! Komşudan büyük ayıp
Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma

Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma