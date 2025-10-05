Göztepe 1-0 ile Başakşehir'i Geçti

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında evinde RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 yenen Göztepe milli araya namağlup 16 puanla girerken, RAMS Başakşehir FK 6 puanda kaldı. Karşılaşmanın adından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Milli arayı iyi değerlendireceklerini belirten Nuri Şahin, "Göztepe'yi tebrik ediyorum. Göztepe'nin net bir oyunu vardı, beklediğim bir oyun vardı. Topun bizde olacağını biliyorduk. Şanssız penaltı oldu, şanssız bir gol yedik. Göztepe gibi bir takıma karşı pozisyona girmek zor. İstediğimiz oyunu oturtmaya başlıyoruz. Ancak rakip alana daha fazla girmemiz lazım. Sezon ortasında bir takıma gelmek çok zor. Biz bunu bilerek geldik. İyi bir kulüpteyiz, iyi oyuncular var. Bunu biliyoruz. Her şeyin bir anda iyi gitmesi zaman alacak. Kafamızda ideal kadroyu bulmak için her maç oynayarak oyuncuları tanımaya çalışıyoruz. İnşallah oyuncularımız milli takımlarından sağlıklı döner. Biz yeni serüvene başlıyoruz. Bu arada 2 hafta çok değerli. 7-8 oyuncumuz antrenmanlarda olmayacak. Biz daha iyi bir takım olacağız. Elbette devre arasına kadar biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız" dedi.

STANIMIR STOILOV: ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET ALDIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İyi bir maç çıkarmadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Gerçekten bizim adımıza çok önemli galibiyetti. İyi bir rakibe karşı kazandık. 3 puan almak çok önemliydi bundan ötürü mutluyuz. Belki evde oynadığımız en iyi maçımız değildi. Tarzımızdan çok hoşlanmadım, tatmin olmadım. Bu maçı kazanmak önemliydi. Çok iyi savunma yaptık. Hücumsal anlamda gelişmeliyiz, sıkıntılar vardı. Öndeki oyuncularımızın gelişmesi gerekiyor" diye konuştu.

'CEZALAR UMARIM SON BULUR'

Futbolcuların üzerinde baskı olabileceğini belirten Stoilov şu şekilde konuştu:

"Oyuncularımız kazanmalarını gerektiğini bildiği için fazla baskı vardı. Büyük takımda oynayan oyuncular baskı altında oynamayı bilen oyuncularıdır. Taraftar en büyük destekçimizdir. Bu destek en iyi performansı sergilemek zorunluluğunu yüklüyor. Umarım taraftar adına alınan cezalar sona erer. Bugün adına baktığımızda sıkıcı bir ortam oluştu. Biz boş stada alışık değiliz. Taraftarımızla stadımız dolu bir şekilde alıştık. Bir sonraki maça hepsi tekrar gelirler".

"PROBLEMLERİ GÖRMEZDEN GELEMEM"

Savunmada çok geliştiklerini anlatan Stoilov, "Kalecimizden santrforlara kadar savunma gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da en iyi olmalıyız. Gelişmemiz gereken yer hücum. Özgüvenli, yaratıcı olmalıyız, fırsatları değerlendirmeliyiz. Duran topları geliştirmeliyiz. Şu an olduğumuz noktaya baktığımda varmak istediğim noktaya uzağım. Gözümüzü problemlere kapatmamalıyız. Bu problemleri ortadan kaldırmalıyız. Hücumsal anlamda gelişme göstermeliyiz. Çok çalışacağız ben gözlerimi problemlere kapatmam. Bunları ortadan kaldırmak için çalışırım" cümlelerini kullandı.