Gözler üzerinde Ancelotti! Bu akşam Arda'ya formayı vermezse ortalık daha da karışacak
Sakatlığını atlatan Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri alacak.
İspanyol devi Real Madrid La Liga'nın 20. haftasında deplasmanda Getafe ile kozlarını paylaşacak.
ARDA FORMA GİYECEK Mİ?
Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyla aylarca sahalardan uzak kalan Arda Güler, iyileşmesine rağmen İspanyol devinde hala istediği süreyi alamıyor.
ANCELOTTİ'YE TEPKİLER GİDEREK ARTIYOR
Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda'yı kadroya almasına rağmen yedek kulübesinde bekletmesi ve oyuna almaması alsa bile çok az süre vermesi ise futbolseverlerden büyük eleştiri alıyor. İtalyan antrenör, Arda'ya bu akşam beklenen süreyi vermemesi halinde ise linç edilmeye devam edecek.