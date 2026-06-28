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Federasyon Başkanı Gözel'den Sivas'taki Masa Tenisi Milli Takım Kampına Ziyaret

Federasyon Başkanı Gözel'den Sivas'taki Masa Tenisi Milli Takım Kampına Ziyaret
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas'ta devam eden İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takım Seçme ve Değerlendirme Kampı'nı ziyaret etti. Ağustos ayındaki Gençlik Oyunları öncesi sporculara başarı dileyen Gözel, milli takım seçmelerinin titizlikle yapılacağını ve hak edenlerin milli formayı giyeceğini vurguladı.

Sivas'ta devam eden İşitme Engelliler Masa Tenisi Milli Takım Kampı'nı ziyaret eden Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Ağustos ayında düzenlenecek Gençlik Oyunları öncesi sporculara başarı dileyerek, milli formayı hak eden isimlerin titiz değerlendirmeler sonucunda belirleneceğini söyledi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas'ta devam eden İşitme Engelliler Masa Tenisi Seçme ve Değerlendirme Milli Takım Kampı'nı ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

Federasyonun Yurtiçi Faaliyetlerden Sorumlu Asbaşkanı Mustafa Epik ile birlikte kampa gelen Başkan Gözel, milli sporculara tatlı ikramında bulunarak başarı dileklerini iletti. Kamp sürecini yakından takip eden Gözel, Masa Tenisi Milli Takım Teknik Sorumlusu Mutlu Özdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı ve antrenmanların bir bölümünü izledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Gözel, Ağustos ayında düzenlenecek Gençlik Oyunları öncesinde milli takım hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Gözel, "As Başkanımız ve genel koordinatörümüzle beraber milli takım kampımıza geldik. Sivas'tayız. İnşallah buradaki yavrularımız Ağustos ayında yapılacak gençlik oyunlarında ülkemizi, devletimizi ve bayrağımızı temsil edecek. Hepsi bizim evladımız, bu bir yarış. İçlerinde mecburen değerlendirme yapılacak, elemeler olacak. Milli takım antrenörlerimiz titiz bir şekilde de gerekenleri yapıyorlar, hiçbir şekilde taviz yok. Burada hak eden hak ettiğini alıyor. Hak eden kimse inşallah devletimizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek. Arkamızda duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin desteğiyle bizlerde o desteği alıp bu yavrularımıza hizmet vermeye her daim devam edeceğiz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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