Gösterdiği kırmızı kart sonu oldu! Futbolcular ve taraftarlar, hakemi döve döve öldürdü - Haberler

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Gösterdiği kırmızı kart sonu oldu! Futbolcular ve taraftarlar, hakemi döve döve öldürdü

Haberler.com - Spor
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El Salvador'da oynanan amatör maçta futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya hayatını kaybetti. Bir futbolcuya kırmızı kart gösterdikten sonra darbedilen hakem, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra iç kanama sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Miramonte şehrinde bulunan Toluca stadyumunda amatör maçı yöneten 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya, kırmızı kart gösterdiği futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Gösterdiği kırmızı kart sonu oldu! Futbolcular ve taraftarlar, hakemi döve döve öldürdüJose Arnoldo Amaya

"TÜM ŞİDDET EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden hakem için Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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