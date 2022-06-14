Gösterdiği kırmızı kart sonu oldu! Futbolcular ve taraftarlar, hakemi döve döve öldürdü

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Miramonte şehrinde bulunan Toluca stadyumunda amatör maçı yöneten 63 yaşındaki hakem Jose Arnoldo Amaya, kırmızı kart gösterdiği futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Jose Arnoldo Amaya

"TÜM ŞİDDET EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybeden hakem için Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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