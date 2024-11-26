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Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

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Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 yenilerek lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. Bu mağlubiyet sonrası teknik direktör değişikliği gündeme geldi ve Sergen Yalçın'ın ismi konuşulmaya başlandı. Yönetimin, teknik direktör Van Bronckhorst'un durumuyla ilgili kararını Fenerbahçe derbisine kadar bekleyeceği ve aynı zamanda yeni bir teknik direktör arayışına girdiği belirtildi. Bu süreçte Sergen Yalçın ile bir görüşme yapıldığıda gelen bilgiler arasında.

Süper Lig devi Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Göztepe'ye 4-2 yenilerek lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.

Kısa süre önce ise Beşiktaş Başkanı Hasan Arat "Kimse van Bronckhorst'un kovulmasını beklemesin" demişti. Çünkü Van Bronckhorst'u sert bir dille eleştiren Sergen Yalçın'ın da bu haftaları aynı puanla kapattığı ve sonunda ligi şampiyon olarak bitirdiği ifade edilmişti.

"SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ" İDDİASI VAR

Yönetimin Bronskhorst'un durumuyla ilgili Fenerbahçe derbisine kadar bekleme kararı aldığı, diğer yandan da teknik direktör arayışları içine girdiği gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'a yakın kaynaklara göre Sergen Yalçın ile bir görüşme yapıldığı da iddia edildi.

Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Baba gel babaaa

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