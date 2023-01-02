Görüşmelere başlandı! Real Valladolid'in yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor

Fenerbahçe, yeni stoper arayışlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler Fas uyruklu futbolcu Jawad El Yamiq ile yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un da beğendiği ve ara transfer döneminde başarılı oyuncuyu takımına dahil etmek istediği öğrenildi. Real Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe oyuncuyla temasa geçmeye hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin Real Valladolid forması giyen Jawad El Yamiq ile ilgilendiği öğrenildi.

JORGE JESUS ONAYI VERDİ

Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcunun performansını çok beğendiği ve teknik direktör Jorge Jesus'un Faslı stoperin transferini çok istediği öğrenildi.

SAMET AKAYDIN'DA GÜNDEMDE

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun İspanyol temsilcisi ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Devre arası transfer döneminde bir stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe için Türkiye'den de Adanademirspor'lu Samet Akaydın'ın ismi yer alıyor.