Görüşmeler başlıyor! Messi'nin aldığı karar futbolseverleri sevinçten çıldırtacak
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Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda final oynayacak Lionel Messi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun, PSG ile olan opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona forması giymek için temaslara başlayacağı öne sürüldü.
Barcelona'yı gözyaşları içinde terk eden Lionel Messi yuvaya geri dönebilir. İspanyol basınında çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun yeni sezonda Katalan devinde forma giymek için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.
OPSİYONU KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile 2023 yılında bitecek sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı iddia edildi. Mukavelesini tamamladıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Messi, böylece Barcelona'ya transferinde kulübü bonservis yükünün altına sokmayacak.
MESSI'NİN KARNESİ
Paris Saint-Germain ile 53 maçta forma giyen Lionel Messi toplam 23 gol ve 29 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Barcelona'da ise 778 maçta 672 gol ve 303 asist yaptı.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022