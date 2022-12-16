Görüşmeler başlıyor! Messi'nin aldığı karar futbolseverleri sevinçten çıldırtacak

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda final oynayacak Lionel Messi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun, PSG ile olan opsiyonunu kullanmayacağı ve sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona forması giymek için temaslara başlayacağı öne sürüldü.