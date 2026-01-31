Haberler

Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü Haber Videosunu İzle
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, ara transfer döneminde golcü konusunda sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Porto'da oynayan milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer listesine ekledi. 21 yaşındaki Deniz Gül için Portekiz ekibine teklif yapılacak.

  • Galatasaray, Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer listesine ekledi.
  • Deniz Gül'ün Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Deniz Gül bu sezon takımıyla 24 maça çıkarak 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, golcü konusunda sürpriz bir hamle gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA HEDEF DENİZ GÜL

Galatasaray, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye gol yollarında destek verebilecek Türk santrfor arayışında rotasını milli oyuncu Deniz Gül'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Porto'da forma giyen milli oyuncu Deniz Gül'ü transfer listesine ekledi.

PORTO'YA TEKLİF YAPILACAK

21 yaşındaki milli oyuncu için harekete geçen Galatasaray, Portekiz ekibine teklif yapacak. Porto ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Deniz Gül'ün Terem Moffi'nin transfer edilmesiyle birlikte üçüncü forvet konumuna düşmesi Galatasaray'ı bu transferde avantajlı hale getirecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 24 maça çıkan Deniz Gül, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı