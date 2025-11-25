Görüşmeler başlıyor: Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe'den sezon başında La Liga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

REAL BETIS HAREKETE GEÇİYOR

Real Betis, sezon başından bu yana performansından memnun kaldığı, son olarak Girona maçında da en çok top kazanan ikinci oyuncu olan Sofyan Amrabat için harekete geçiyor. AS gazetesinde yer alan haberde; Amrabat için, "Faslı futbolcunun sahada bulunması, diğer oyuncuların rollerini çok daha verimli şekilde yerine getirmelerini sağlıyor. Amrabat, geniş alanları kapatma ve sahada yüksek mesafe kat etme becerisiyle takımın dengesini belirgin biçimde artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Haberde, Real Betis'in Faslı orta saha Amrabat'ın bonservisini almak istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapacağı belirtildi. İspanyol ekibinin, Amrabat ile uzun yıllar sürecek kontrat yapmayı hedeflediği aktarıldı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Real Betis formasıyla 10 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.