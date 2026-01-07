Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin hareketlendiği günlerde, Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'in, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

RENNES DEVREYE GİRDİ

Fransız ekibinin, hücum hattını güçlendirmek adına Szymanski'yi transfer listesine aldığı ve Fenerbahçe ile temas kurduğu aktarıldı. Görüşmelerin ilk etapta şartlar ve bonservis üzerinden ilerlediği öğrenildi.