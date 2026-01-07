Haberler

Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor

Fenerbahçe ve Rennes, Sebastian Szymanski transferi için görüşmelere başladı. 26 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

  • Fenerbahçe ile Rennes, Sebastian Szymanski'nin transferi için resmi görüşmelere başladı.
  • Rennes, Szymanski'yi hücum hattını güçlendirmek için transfer listesine aldı.
  • Görüşmeler şartlar ve bonservis üzerinden ilerliyor.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin hareketlendiği günlerde, Sebastian Szymanski cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'in, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

RENNES DEVREYE GİRDİ

Fransız ekibinin, hücum hattını güçlendirmek adına Szymanski'yi transfer listesine aldığı ve Fenerbahçe ile temas kurduğu aktarıldı. Görüşmelerin ilk etapta şartlar ve bonservis üzerinden ilerlediği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
