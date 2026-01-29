Haberler

Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında

Güncelleme:
Youssef En-Nesyri transferinde olumlu sonuç elde edemeyen Juventus, Fenerbahçe'nin bir diğer golcüsü Jhon Duran için harekete geçerek resmi görüşmelere başladı.

  • Juventus, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran için resmi teklif yaptı ve transfer görüşmeleri başladı.
  • Jhon Duran, Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkarak 5 gol ve 3 asist yaptı.
  • Jhon Duran, 5 büyük ligden birinde oynamak istiyor.

Fenerbahçe'den Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus, yıldız isimden olumlu sonuç alamaması sonrası rotasını sarı-lacivertlilerin bir diğer yıldızına çevirdi.

JUVENTUS, DURAN İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Juventus, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan devi, Jhon Duran için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı. İki takımın, 22 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

5 BÜYÜK LİGDE FORMA GİYMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Jhon Duran'ı sezon başında Suudi ekibi Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Yıldız ismin, yeniden Avrupa'ya dönerek 5 büyük ligden birinde oynamak istediği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Jhon Duran, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fatih Kocatürk
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Eğer olursa. Fenerbahçe ' ye büyğk ikramiye çıkmış gibi olur. Hadi darısı Fred ile Semedo' ya.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

