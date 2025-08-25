Görüşmeler başladı bile! Livakovic'e sürpriz talip
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a kaptırmasının ardından ayrılığa sıcak bakmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin kalesinde ikinci plana düşen deneyimli kaleci için İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Livakovic'i Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'a satmak için görüşmeler yürütüyor.
PREMİER LİG'DEN TALİBİ VAR
The Guardian'ın haberine göre Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Premier Lig ekibine satmak için Nottingham Forest ile görüşmelerde bulunuyor. Nuno Espírito Santo, Forest'ın transfer döneminin sonuna kadar Matz Sels'e rakip olabilecek yeni bir kaleci transfer etmesi gerektiğinde ısrarcı ve Hırvat kalecinin gelişinin teknik direktörü rahatlatacağını belirtiyor.
ELDİVENLERİ KAPTIRDI
Livakovic, Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve iç saha maçlarında İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi nedeniyle bu sezon henüz maça çıkamadı.