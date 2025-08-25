Görüşmeler başladı bile! Livakovic'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de eldivenlerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Dominik Livakovic için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

PREMİER LİG'DEN TALİBİ VAR

The Guardian'ın haberine göre Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Premier Lig ekibine satmak için Nottingham Forest ile görüşmelerde bulunuyor. Nuno Espírito Santo, Forest'ın transfer döneminin sonuna kadar Matz Sels'e rakip olabilecek yeni bir kaleci transfer etmesi gerektiğinde ısrarcı ve Hırvat kalecinin gelişinin teknik direktörü rahatlatacağını belirtiyor.

ELDİVENLERİ KAPTIRDI

Livakovic, Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve iç saha maçlarında İrfan Can Eğribayat'ı tercih etmesi nedeniyle bu sezon henüz maça çıkamadı.