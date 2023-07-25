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Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı. 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilere imza atacağı konuşuluyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başladı.

CENGİZ İÇİN ATAĞA GEÇTİLER

Wilfried Zaha transferini bitiremeyen ve kadrosuna yıldız isimleri dahil etmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Cengiz Ünder için atağa geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kadrosuna katıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe Marsilya Spor Haberler

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