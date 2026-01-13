Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda
FATİH TERİM İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Fanatik'te yer alan habere göre; Suudi ekibi Al-Shabab, teknik direktör arayışı kapsamında rotasını Fatih Terim'e çevirdi. Al-Shabab, Fatih Terim'i yeniden göreve getirmek için görüşmelere resmen başladı. Deneyimli hocanın şu an için karar vermediği ancak teklife sıcak bakabileceği aktarıldı.
23 MAÇTA 12 GALİBİYET
Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, takımının başında 23 maçta sahaya çıktı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
ÇALIŞTIRDIĞI TÜM TAKIMLAR
Teknik direktörlük kariyerinde 4 farklı dönemde Galatasaray'da görev yapan Terim, sarı-kırmızılılar dışında Panathinaikos, Milan, Fiorentina ve A Milli Takım'da da görev yapmıştı.