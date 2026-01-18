Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Fenerbahçe'ye veda etmesinin ardından Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan ancak İtalya'da aradığını bulamayan Edin Dzeko için sürpriz bir gelişme yaşandı.

SCHALKE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga II'de lider durumda bulunan Schalke 04, Edin Dzeko ile ilgileniyor. Alman ekibinin, Dzeko ile görüşmelere başladığı belirtildi.

15 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

Fiorentina'dan ayrılmak isteyen Dzeko, transferin olumlu sonuçlanması halinde yıllar sonra Almanya'ya geri dönecek. Daha önce Almanya'da Wolfsburg forması giyen yıldız isim, anlaşma sağlanması durumunda 15 yıl aradan sonra Almanya'da ter dökecek.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta sahaya çıkan Boşnak isim, rakip kalelere 2 gol attı.