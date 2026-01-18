Haberler

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Schalke 04, Fiorentina forması giyen Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibi, transfer için 39 yaşındaki futbolcu ile görüşmelere başladı. Transferin olumlu sonuçlanması durumunda Dzeko, yıllar sonra Almanya'ya geri dönecek.

Fenerbahçe'ye veda etmesinin ardından Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olan ancak İtalya'da aradığını bulamayan Edin Dzeko için sürpriz bir gelişme yaşandı.

SCHALKE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre, Almanya Bundesliga II'de lider durumda bulunan Schalke 04, Edin Dzeko ile ilgileniyor. Alman ekibinin, Dzeko ile görüşmelere başladığı belirtildi.

15 YIL SONRA GERİ DÖNEBİLİR

Fiorentina'dan ayrılmak isteyen Dzeko, transferin olumlu sonuçlanması halinde yıllar sonra Almanya'ya geri dönecek. Daha önce Almanya'da Wolfsburg forması giyen yıldız isim, anlaşma sağlanması durumunda 15 yıl aradan sonra Almanya'da ter dökecek.

SEZON PERFORMANSI

Fiorentina forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta sahaya çıkan Boşnak isim, rakip kalelere 2 gol attı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Trabzonsporlular üzülecek! Muçi'den kötü haber

Trabzonsporlular üzülecek! Muçi'den kötü haber
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Süper Lig devinden 35 milyon euroluk transfer harekatı