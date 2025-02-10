Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
Ara transfer döneminde genç isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay'ı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, başkent ekibiyle görüşmelere başladı ve genç futbolcunun şartlarını sordu.
Ara transfer döneminde genç isimlere yönelen ve 18 yaşındaki Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.
18 YAŞINDAKİ ARDA'NIN ŞARTLARINI SORDULAR
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı gündemine aldı. siyah-beyazlılar, genç stoperin transferi için başkent ekibiyle görüşmelere başladı ve genç futbolcunun şartlarını sordu.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Arda Ünyay, bu sezon Ankaragücü formasıyla 3 ligde, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 resmi maça çıktı ve toplamda 39 dakika sahada kaldı. Arda, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 275 bin euro olarak gösterilen genç futbolcunun başkent ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.