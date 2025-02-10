Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş
İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı

İşte yeniden beyaza bürünen İstanbul'dan görüntüler
Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer döneminde genç isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay'ı transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, başkent ekibiyle görüşmelere başladı ve genç futbolcunun şartlarını sordu.

Ara transfer döneminde genç isimlere yönelen ve 18 yaşındaki Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.

18 YAŞINDAKİ ARDA'NIN ŞARTLARINI SORDULAR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı gündemine aldı. siyah-beyazlılar, genç stoperin transferi için başkent ekibiyle görüşmelere başladı ve genç futbolcunun şartlarını sordu.

Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Arda Ünyay, bu sezon Ankaragücü formasıyla 3 ligde, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 resmi maça çıktı ve toplamda 39 dakika sahada kaldı. Arda, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 275 bin euro olarak gösterilen genç futbolcunun başkent ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

İşte yeniden beyaza bürünen İstanbul'dan görüntüler
img

Otel odasına eskort çağıran şahıs, hayatının şokunu yaşadı
img

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Ünlenip kibre kapıldı, üretemez oldum. Beni Nurgül Yeşilçay kurtardı'

"Ünlenip kibre kapıldı, üretemez oldum. Beni Nurgül Yeşilçay kurtardı"
Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi

Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.