Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

Ara transfer döneminde genç isimlere yönelen ve 18 yaşındaki Keny Arroyo ile 20 yaşındaki Elan Ricardo'yu kadrosuna katan Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi.

18 YAŞINDAKİ ARDA'NIN ŞARTLARINI SORDULAR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay'ı gündemine aldı. siyah-beyazlılar, genç stoperin transferi için başkent ekibiyle görüşmelere başladı ve genç futbolcunun şartlarını sordu.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Arda Ünyay, bu sezon Ankaragücü formasıyla 3 ligde, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 resmi maça çıktı ve toplamda 39 dakika sahada kaldı. Arda, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 275 bin euro olarak gösterilen genç futbolcunun başkent ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.