Görüntüler ortaya çıktı! Dünya, Pique'nin annesinin Shakira'ya yaptığını konuşuyor

Eski futbolcu Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıllık birlikteliklerini bitirmeleri çok konuşulmuştu. Eski çifte dair ortaya çıkan yeni video gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıktığı ve ardından sus işareti yaptığı görüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, efsane futbolcu Gerard Pique'den kendisini aldattığını öne sürerek boşanmıştı. Büyük ses getiren boşanma sonrası ortaya yeni görüntüler çıktı.

KAYINVALİDESİ ÇENESİNİ SIKTI

Gerard Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun, Shakira'nın çenesini sıktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu videoda, Montserrat Bernabeu'nun Shakira'nın çenesini sıkı bir şekilde tuttuğu ve sus işareti yaptığı görüldü. Bernabeu bu hareketinin ardından ise hiçbir şey olmamış gibi gülerek yanlarına gelen kişiye selam verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada büyük ses getiren bu görüntüler nedeni ile Gerard Pique ve annesine büyük tepki gösterildi. Yabancı kullanıcıların yanı sıra Türkler de yaşananlar karşısında sessiz kalmayarak konuya ilişkin yüzlerce paylaşım yaptı.

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar;



