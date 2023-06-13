Görüntüler kupa gününe ait! Arda Güler, soyunma odasında Jesus'u görünce bakın ne sordu

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Fenerbahçe, YouTube kanalından bir video yayınlandı. Videoda soyunma odasında oyuncularla teker teker tokalaşan Jorge Jesus, yıldız futbolcu Arda Güler'le de tokalaşmak istedi. Arda Güler İse Portekizli hocaya, İngilizce "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe maç gününe ait bir video paylaşıldı.

"NEREYE GİDİYORSUN?"

Kendisine elini uzatan Jorge Jesus'u önce fark etmeyip daha sonra gülümseyen Arda, Portekizli hocaya İngilizce bir şekilde "Nereye gidiyorsun?" diye sordu. Yıldız futbolcunun o anları izleyenleri güldürdü.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.