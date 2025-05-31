Rambo Okan, Ali Koç'un fotoğrafını yedi

Rambo Okan, Ali Koç'un fotoğrafını yedi
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Rambo Okan, Ali Koç'un fotoğrafını yedi
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Fenerbahçe taraftarı 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, sosyal medyada dikkat çeken bir videoyla gündeme geldi. Videoda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un fotoğrafını yiyen Rambo Okan, bu sıra dışı eylemiyle sosyal medyada geniş yankı buldu. Ayrıca Ali Koç'u kendisiyle canlı yayına çıkmaya da çağırdı.

Yaptığı sıra dışı eylemlerle gündeme gelen 'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un fotoğrafını yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ALİ KOÇ'UN FOTOĞRAFINI YEDİ

Fanatik Fenerbahçeli olarak tanınan 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler, Fenerbahçe'ye olan tutkusu ile biliniyor. Yaptığı sıra dışı eylemlerle kamuoyunun dikkatini çeken Rambo Okan, bu kez sosyal medyaya damga vuran bir videoyla gündeme geldi. Rambo Okan, o videoda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un fotoğrafının yer aldığı kağıdı yedi.

CANLI YAYINA ÇIKMAYA ÇAĞIRDI

Ali Koç'un fotoğrafını yemeden önce Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na seslenen Rambo Okan, Ali Koç'u kendisiyle canlı yayına çıkmaya da çağırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Allah bu fenerbahçelilere akıl fikir versin

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