Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Yamal ile Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta arasında yeni sözleşmenin imzalanmasından sonra resmi açıklama yapan Katalan kulübü, henüz 7 yaşında La Masia'ya giren ve 15 yaşında iken 29 Nisan 2023'te ilk kez bordo mavili formayı giyen Yamal'ın 30 Haziran 2031'e kadar Barcelona'da kalmasını sağlayacak imzaları attığını duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Genç futbolcunun Barcelona formasıyla "eğlenceli, cesur ve rahat tarzını kaybetmeden sadece fiziğiyle büyülediğini" aktaran açıklamada, "Lamine Yamal henüz reşit olmasa da Barcelona için önemli bir oyuncu.

Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmada kilit rol oynadı ve dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kendini kanıtladı. Çünkü o sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda kararlı bir oyuncu." ifadeleri kullanıldı.

BABASI "BARÇA" DİYE BAĞIRDI

Öte yandan, Yamal'ın 6 yıllık kontratı imzaladığına ilişkin haberlerin yayıldığı dakikalarda, genç futbolcunun babası Mounier Nasraoui, Barcelona sokaklarında aracına doğru ilerlerken görüntülendi. O anlarda kameraların kendisini kayda aldığını fark eden Nasraoui, yumruğunu sıkıp havaya kaldırarak "Barça" diye bağırdı.