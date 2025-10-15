Haberler

Görüntü: İstanbul'dan! Yüzünü gözünü sarıp sokağa çıktı ama hesaba katmadığı bir şey oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Görüntü: İstanbul'dan! Yüzünü gözünü sarıp sokağa çıktı ama hesaba katmadığı bir şey oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Görüntü: İstanbul'dan! Yüzünü gözünü sarıp sokağa çıktı ama hesaba katmadığı bir şey oldu
Haber Videosu

Fenerbahçeli Fred, çocuklarını parka götürürken tanınmamak için yüzünü gizledi ancak başarılı olamadı. Oğlunun tanınmasıyla kimliği ortaya çıkan yıldız futbolcu, ailesiyle eğlenceli anlar yaşarken sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, yoğun maç temposundan bulduğu kısa arada çocuklarını parka götürerek vakit geçirdi. Yıldız futbolcu, tanınmamak için yüzünü atkı ve kapüşonla gizlemeye çalıştı. Ancak bu çaba, kalabalığın dikkatinden kaçamadı.

TANINMAMAK İÇİN GİZLENDİ AMA BAŞARILI OLAMADI

Oğluyla birlikte lunaparkta eğlenen Fred, samimi görüntüler verdi. Ancak insanlar Fred'in oğlunu tanıyınca, Brezilyalı futbolcunun kimliği de kısa sürede ortaya çıktı.

Bazı vatandaşlar yıldız oyuncuyu fark ettikten sonra fotoğraf çekmek için sıraya girdi, sosyal medyada Fred'in park gezisinden kareler hızla yayıldı.

GÜNDEM OLDU

Fred'in "tanınmamak için gizlendiği ama yine de tanındığı" anlar, taraftarlar arasında espri konusu oldu. Kimi kullanıcılar, "Fred saklansa da futbolculuk karizması gizlenmiyor" yorumları yaparken, bazıları "Oğlunu tanıyınca plan bozulmuş" ifadeleriyle olaya mizahi yaklaşım sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz

Eurovision'da ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.