Görüntü: İstanbul'dan! Yüzünü gözünü sarıp sokağa çıktı ama hesaba katmadığı bir şey oldu
Fenerbahçeli Fred, çocuklarını parka götürürken tanınmamak için yüzünü gizledi ancak başarılı olamadı. Oğlunun tanınmasıyla kimliği ortaya çıkan yıldız futbolcu, ailesiyle eğlenceli anlar yaşarken sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, yoğun maç temposundan bulduğu kısa arada çocuklarını parka götürerek vakit geçirdi. Yıldız futbolcu, tanınmamak için yüzünü atkı ve kapüşonla gizlemeye çalıştı. Ancak bu çaba, kalabalığın dikkatinden kaçamadı.
TANINMAMAK İÇİN GİZLENDİ AMA BAŞARILI OLAMADI
Oğluyla birlikte lunaparkta eğlenen Fred, samimi görüntüler verdi. Ancak insanlar Fred'in oğlunu tanıyınca, Brezilyalı futbolcunun kimliği de kısa sürede ortaya çıktı.
Bazı vatandaşlar yıldız oyuncuyu fark ettikten sonra fotoğraf çekmek için sıraya girdi, sosyal medyada Fred'in park gezisinden kareler hızla yayıldı.
GÜNDEM OLDU
Fred'in "tanınmamak için gizlendiği ama yine de tanındığı" anlar, taraftarlar arasında espri konusu oldu. Kimi kullanıcılar, "Fred saklansa da futbolculuk karizması gizlenmiyor" yorumları yaparken, bazıları "Oğlunu tanıyınca plan bozulmuş" ifadeleriyle olaya mizahi yaklaşım sergiledi.