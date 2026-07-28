Gornik Zabrze hazır, Fenerbahçe rövanşı bekliyor

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın karşı karşıya geleceği Polonya ekibi Gornik Zabrze, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Zabrze Arena'nın yanında bulunan tesislerde, teknik direktör Michal Gasparik yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından şut çalışması gerçekleştiren Polonya temsilcisi, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe, yarın TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA