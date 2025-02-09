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Görme Kaybına Rağmen Judoya Dönüş: Gülhan Atasayar'ın Hikayesi

Görme Kaybına Rağmen Judoya Dönüş: Gülhan Atasayar'ın Hikayesi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Gülhan Atasayar, 7 yıl aradan sonra judoya döndü. Kızının desteğiyle spor hayatına devam eden Atasayar, çeşitli uluslararası başarılar elde etti ve 2028 Paralimpik Oyunları için çalışmalara başladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan ve 7 yaşında yakalandığı stargardt hastalığı (retina kaynaklı kalıtsal görme rahatsızlığı) nedeniyle yüzde 90 görme kaybı bulunan santral memuru Gülhan Atasayar, judo tutkusu ve kızının desteğiyle 7 yıl aradan sonra mindere döndü.

Rehabilitasyon merkezinde öğretmeninin yönlendirmesiyle 17 yaşında judo ile tanışan Atasayar, spora ilgisinin zamanla artması ve yoğun antrenman programıyla kısa sürede başarılar elde etti.

Avrupa üçüncülüğü, dünya beşinciliği ve Türkiye birincilikleri kazanan Atasayar, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunlarında Türkiye'yi temsil etti.

Kızı dünyaya geldikten sonra aktif sporculuk kariyerine 2017'de ara veren Atasayar, 2020'de Eskişehir Adliyesinde santral memuru olarak çalışmaya başladı.

Judoya tutkusunu kaybetmeyen Atasayar, kızının ve ailesinin desteğiyle 7 yıl aradan sonra mindere dönme kararı aldı.

Görme ve İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Ocak ayında 60 kg J2 kategorisinde Türkiye ikincisi olan Atasayar, haftanın 6 günü sürdürdüğü antrenmanlarla milli takım formasını tekrar giymek ve 2028 Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını dalgalandırmak için çalışıyor.

"Görme engelliler için uygun bir spor"

Gülhan Atasayar, AA muhabirine, judoya dönme kararında kızının büyük etkisinin olduğunu söyledi.

Kızıyla judo filmleri izlemeyi sevdiğini anlatan Atasayar, "Kızımla birlikte judo filmleri izlemekten büyük keyif alıyoruz. Ona judoyu sevdirmek ve bu spora ilgisini artırmak benim için motivasyon kaynağı oldu. Ben de ondan güç alarak tekrar spora başlamaya karar verdim. En büyük gücü kızımdan alıyorum." diye konuştu.

Atasayar, spor ve iş hayatının yoğun temposuna rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

İş çıkışı en az 2 saat antrenman yaptığını anlatan Atasayar, "Çalışırken spor yapmak aslında zor oluyor ama neredeyse her gün antrenman yapıyorum. Sevdiğim için keyif alıyorum. Şampiyonluk yorulmadan olmuyor." ifadelerini kullandı.

Atasayar, kızı dünyaya geldikten sonra aldığı spora dönme kararının çevresinde olumsuz karşılandığını ancak kararlılığıyla tüm engelleri aştığını vurguladı.

Judoya döndükten sonra kendine yeni hedefler koyduğuna dikkati çeken Atasayar, "Şimdiye kadar ki en yoğun antrenman programını uyguluyorum. Hedefim milli takım formasını tekrar giymek. Judoyu çok seviyorum, görme engelliler için en uygun branşlardan biri." diye konuştu.

Para judonun temas ile başladığını aktaran Atasayar, şöyle devam etti:

"Yaka yakaya tutuşarak başladığımız için görme engelliler için uygun bir spor. Temas bozulduğunda hakem maçı durduruyor ve temas tekrar sağlandığında mücadele devam ediyor. Hiç görmeyenler bile judo yapabiliyor çünkü bu spor tamamen temas halinde ilerliyor."

Atasayar, herkesin hayallerinin peşinden giderek engelleri aşması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Spor
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