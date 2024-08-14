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Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

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Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonluk ödülleri sporculara takdim edildi.

Denizli'nin ev sahipliğinde 08-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonasında şampiyonlar belli oldu. Altı gün süren şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

Son iki yılda satrançta birbirinden önemli organizasyonlar Denizli'de gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ve Ağustos aylarını içine alan beş önemli organizasyonda ise sporcu, sporcu ailesi, antrenör ve kulüp yetkilileri olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi Denizli'ye geldi. Görme Engelli sporcuları biraraya getiren Türkiye Şampiyonası ise 08-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti. 13 Ağustos Salı günü tamamlanan Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası sonunda kürsüde zirvede yer alan isim Malatya Orduzu Spor Kulübünden Ünal Dönmez oldu. İkinciliği Kırıkkale Çankaya Spor Kulübünden Süleyman Saltık elde ederken, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Ümit Selçuk üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Türkiye'nin en modern satranç salonlarından biri olan Pamukkale Satranç Salonunda Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen satranç maratonu geride kaldı. Denizli'nin Türkiye'de satrancın merkezi haline geldiğini belirten Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporun her branşında olduğu gibi satrancın gelişmesi için çaba sarf ettiklerini, sporda marka kent hedeflerini koşar adım sürdürdüklerini söyledi. Üst üste son iki yıl Satranç Federasyonu ile birlikte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İlman, yarışmalara katılan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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