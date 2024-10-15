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Görme Engelliler İçin Farkındalık Etkinliği Trabzon'da Düzenlendi

Görme Engelliler İçin Farkındalık Etkinliği Trabzon'da Düzenlendi
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Trabzon Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda görme engellilere yönelik düzenlenen etkinlikte, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Katılımcılar ebru sanatı, balon futbolu gibi etkinliklerin yanı sıra akşamları karaoke ile eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Trabzon Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda görme engelliler ağırlandı.

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzköy ilçesindeki 1700 rakımlı Gürgendağ Yaylası'ndaki Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda görme engelli vatandaşlar için toplumsal farkındalığı arttırmayı hedefleyen etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu iş birliğindeki etkinlikte, görme engellilere farklı bir deneyim sunulduğu kaydedildi.

Gündüzleri ebru sanatı, bileklik, balon futbolu, golbol gibi aktiviteler yapan katılımcıların, akşam vakitlerinde ise kamp ateşi etrafında tulum eşliğinde karaoke ile eğlenceli anlar yaşandığı vurgulandı.

??????Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, etkinliğin engelleri aşmada önemli bir fırsat olduğunu, bu tarz programları daha sık düzenlemek ve desteklemek için çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

Doğu Karadeniz Gençlik trabzon Yaşam Spor

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