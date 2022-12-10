Görenlerin ağzı açık kaldı! Ünlü fenomenin hüngür hüngür ağladığı videoda Ali Koç da var

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığıyla bilinen ünlü Twitch yayıncısı iShowSpeed, Portekiz'in Fas'a elendiği maçı izleyenler arasındaydı. Portekiz'in elenmesiyle hüngür hüngür ağlayıp duvarlara vuran fenomenin yanında ise Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç görüldü. Ali Koç'un görüntüye girdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Dünya Kupası'nda Belçika, İspanya, Portekiz gibi takımları deviren Fas, herkesin takdirini topladı.

RONALDO HAYRANI FENOMEN

Ünlü Twitch yayıncısı iShowSpeed, tribünde maçı izleyenler arasındaydı. Ronaldo'nun turnuvaya veda etmesiyle hüngür hüngür ağlayan ünlü fenomen, bu anları kayda aldı.

GÖRÜNTÜDE ALİ KOÇ

Ancak görüntülerde ortaya çıkan detay herkesin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, ünlü fenomenin video kaydında görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.