Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu
Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Fred, yeni imajı ile sevenlerini şaşırttı. Transfer olduğu günden bu yana kısa saçlı haliyle taraftarın karşısına çıkan Fred'in bu kez uzun saçlı haliyle maça çıktığı görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak yıldız ismi tanımakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele etti.

FRED YENİ TARZIYLA

Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred'in yeni imajı damga vurdu. 2023 yazında transfer olduğu günden bu yana kısa saçlı haliyle taraftarların karşısına çıkan Fred, bu kez uzun saçlı haliyle mücadelede boy gösterdi.

TARAFTARLAR TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Fred'in yeni tarzı taraftarları şaşırttı. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak yıldız ismi tanımakta güçlük çektiklerini belirtti ve ilk görüşte yeni bir transferin daha yapıldığını sandıkları dile getirildi. Ayrıca yapılan yorumlarda 32 yaşındaki futbolcu, Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Edgar Davids'e de benzetildi.

İşte Fred'in yeni tarzı:

