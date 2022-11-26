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Görenler inanmakta güçlük çekiyor! Neymar ayağının içler acısı son halini paylaştı

Spor Haberleri

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Neymar, ayağının son halini paylaştı. Yıldız futbolcunun oldukça şişmiş ayağını görenler büyük şok yaşarken Brezilya Futbol Federasyonu, Neymar'ın İsviçre maçında sahada olamayacağını açıkladı.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Brezilya, ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Neymar sakatlanarak mücadeleye devam edemezken, yıldız futbolcu durumunun ciddiyetini gözler önüne seren bir görsel paylaştı.

AYAĞININ SON HALİ İÇLER ACISI

Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, sosyal medya hesabından sakatlanması sonrası ayağının son halini paylaştı. 30 yaşındaki futbolcunun ayağının oldukça şiş olduğu görülürken, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Görenler inanmakta güçlük çekiyor! Sakatlanan Neymar, ayağının içler acısı son halini paylaştı

İSVİÇRE MAÇINDA YOK

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sırbistan maçında ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.

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Brezilya Milli Takımı Neymar Spor Haberler

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