Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket

Fenerbahçe Koleji'nde forma giyen Holland Woods, TED Ankara Kolejliler ile oynanan maçta dikkat çekici bir performans sergiledi. Woods, rakibinin bacak arasından geçerek potaya giden hareketiyle rahat bir basket attı. Bu muhteşem anlar, büyük beğeni topladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanan Fenerbahçe Koleji- Ted Ankara Kolejliler karşılaşmasına ABD'li guard Holland Woods damga vurdu. TED Ankara Kolejliler'e 109-105 mağlup olan Fenerbahçe'de ABD'li oyuncunun maç içerisindeki bir hareketi günün en çok konuşulan olayı oldu.

RAKİBİNİN BACAKLARININ ARASINDAN GEÇTİ

Maçın en kritik anlarından birinde topu devralan Woods, karşısındaki savunmacıyı hazırlıksız yakalayan bir hamle yaptı. Hücum sırasında rakibininin üstüne giden ABD'li oyuncu, topu ve kendisini rakibinin bacaklarının arasından geçirerek (nutmeg) şık bir çalımla sıyrıldı. Savunmacının müdahale etmesine fırsat tanımadan potaya yönelen Woods, turnikeyle pozisyonu bitirerek maçı izleyenleri ayağa kaldırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Woods'un bu şık hareketi kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Basketbol otoriteleri tarafından "haftanın en iyi hareketi" adayları arasında gösterilen pozisyon, Woods'un oyun zekasını ve teknik becerisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Cemre Yıldız
