Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı

Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
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Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Kdz. Ereğli Belediyespor'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde şu ana kadar aday çıkmadı. Kulübün mevcut başkanı Kaan Kocaman, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek kongrede başkan adayı çıkmaması durumunda, ikinci kongrede aday olacağını açıkladı.

Tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan ve Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Kdz. Ereğli Belediyespor'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

29 Mayıs 2025 tarihinde yeni başkanını seçecek olan Kdz. Ereğli Belediyespor'da şu ana kadar hiç kimse başkan adaylığını ilan etmedi. Kulübün mevcut Başkanı Kaan Kocaman, bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİMSE ADAY OLMAZSA..."

Kocaman, 29 Mayıs'ta gerçekleşecek kongrede başkan adayı çıkmaması durumunda, ikinci kongrede aday olacağını duyurdu. Sözlerine devam eden Kocaman yönetiminde sürpriz isimlerin de yer alacağını dile getirdi. Başkan Kocaman, kulübün geleceği için dış kaynaklardan güçlü destekler alacağını söylerken, ilçenin önde gelen firmaları ve il dışından önemli isimlerin kulübe katkı sağlayacağını ifade etti.

"EREĞLİ SAHİPSİZ KALMAZ"

Kocaman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ereğli Belediyespor'un sahipsiz kalmayacağını ve kulübün kurumsal kimliğini güçlendirmek için istikrarlı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini belirtti. Ayrıca, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın desteğine güvendiğini ifade etti.

Başkan olduğu Zonguldak Ereğli Spor Kulübü'nü genç yöneticilere bırakacağını ve onların yanında olacağını dile getiren Kocaman, kulübün geleceği için planlı ve akıllı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Çerçi:

Acun Ilıcalı başkan olsun..

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