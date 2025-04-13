Gördesli minik futbolculardan emniyete ziyaret

Manisa'nın Gördes ilçesinde 2023 yılında kurulan Altıntaş Spor Kulübünün altyapı futbolcuları emniyet teşkilatının 180'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlerin gelişimi anlamında futbol eğitiminin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleyen Altıntaş Spor Kulübünün altyapı sporcuları emniyet teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek kutladı. 2023 yılında Gördes'te Aziz Altıntaş tarafından ilçenin 3'üncü takımı olarak kurulan Altıntaş Spor Kulübü Altyapı oyuncalarından Metehan Emre kulübün çiçeğini Trafik Polisi Mehmet Akbaba ve Polis Memuru İsmail Bulut'a takdim etti. Neşeli bir ortamda geçen ve 45 dakika süren ziyarette sporcular merak ettiklerini polis memurlarına sorarak öğrendi. Ziyarette trafik polisi Hasan İslamoğlu, minik sporculara trafik kuralları hakkında bir brifing verirken, asayişte görevli polis memurları Şehmuz Durdi, Ahmet Burul, Samet Akyıl, mahalle bekçisi Ramazan Kürtün sporcularla yakından ilgilenerek, sıcak ve samimi bir ortamda ziyaretin tamamlanmasını sağladı.

Antrenör ve aynı zaman da Kulüp Başkanı olan Aziz Altıntaş, "Birbirini seven gençler yetiştirdiğimiz zaman daha huzurlu bir toplum olacağız. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi. - MANİSA