Gomis, Aslan'a yine hayat verdi! Galatasaray, Ümraniyespor'u deplasmanda tek golle geçti

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü tıpkı Antalyaspor maçındaki gibi sonradan oyuna giren Bafetimbi Gomis, 86. dakikada kaydetti.

Ümraniyespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

GOMIS GALİBİYETİ GETİRDİ

İlk yarı geliştirdiği atakları sonlandırmada sorunlar yaşayan Galatasaray'da yeni transfer Seferovic kaçırdığı gol fırsatlarıyla dikkat çekti. İkinci yarı oyundaki ağırlığını artıran sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahası içerisinde daha fazla etkili olmaya çalıştı. Galatasaray'da 78.dakikada oyuna giren Bafetimbi Gomis, maçın tüm kaderini değiştirdi. Deneyimli golcü, 86. dakikada attığı gol ile 1-0'lık galibiyeti getirdi.

GALATASARAY, TRABZON'A GİDECEK

Geçen hafta Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray, Ümraniyespor'u 1-0 yenerek ligde puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.